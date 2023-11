Alfaro destacó que los jugadores tienen una buena disposición

Redacción- El entrenador de la selección Gustavo Alfaro, destacó que pese a el resultado que tengan ante Panamá, la actitud de los jugadores no será negociable.

Alfaro, comentó que él le dijo a los jugadores que independientemente del resultado algo que no puede negociar es la actitud y las ganas de luchar hasta el pitazo final.

Además, dijo que en dos entrenamientos no puede afianzar su idea de juego pero si se notará un equipo con ganas y con mucha confianza para intentar salir con un resultado importante.

«Le dije a los jugadores que puede ser que le guste o no a la gente del equipo, puede que ganemos o no, pero si hay algo que no podamos negociar es luchar hasta el final por un resultado.

Si en dos entrenamientos tendría un equipo afianzado más que entrenador, sería mago, y creo que eso necesita un proceso de evolución y preparación, eso no quita que no sienta que Costa Rica está en condiciones de pasar esta fase, yo estoy confiado de que lo podemos lograr», afirmó Gustavo Alfaro.

«Tenemos que tratar de parir un equipo», Gustavo Alfaro pic.twitter.com/rprw8tj5me — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 15, 2023

Seguidamente, dijo que él no es mago es un entrenador pero necesitará un proceso de evolución y de preparación para tener su idea implementada en sus jugadores y tener un estilo definido.

Por otra parte, cerró diciendo que Costa Rica está en condiciones de pasar la serie ante Panamá y confía en que lo lograrán.