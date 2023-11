Joel pidió cambio de formato para el torneo nacional

Redacción- El delantero costarricense Joel Campbell dijo al finalizar el juego ante Panamá en el Rommel Fernández que jugar más de 35 partidos en tres meses arruina a cualquier jugador en la parte física.

Joel, dijo que ha sido un semestre bastante complicado ya que ha jugado muchos partidos en poco tiempo.

Además, comentó que sonará como una excusa pero es una paliza de partidos a como se juega en el torneo nacional, Copa Centroamericana y Torneo de Copa.

«Ha sido un semestre bastante complicado, no es excusa pero es una paliza de partidos, no es normal a nivel mundial jugar 35 partidos en 95 días, es imposible, ningún cuerpo lo va a aguantar, en Europa se juega así en 10 meses, pero en 3 meses jugar 35 partidos no es normal, físicamente arruina a cualquier jugador», afirmó Joel Campbell.

🚨🚨👀 “Ha sido una paliza de partidos. No es normal tener 35 juegos en 95 días” 🎙️Joel analizó el trajín que acumula desde que regresó al país pic.twitter.com/N1nYLsbPxp — Deportes Monumental (@RadioMonumental) November 21, 2023

Seguidamente, Campbell añadió que a nivel mundial no se ve que se jueguen 35 partidos en 95 días ya que es imposible para todos los cuerpos.

Por otra parte, cerró diciendo que en Europa se juegan más de 35 partidos pero en un lapso de 10 meses, no en tres meses como aquí en Costa Rica.