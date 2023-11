-Más de 600 personas recibieron atención y asesoramiento en Categoría Especial Temporal, Refugio, Movilidad Segura y Trámites Migratorios en general.

UPALA. En un rincón de Upala, donde las calles se entrelazan con historias y las esperanzas se cuelan por cada esquina, el evento «Migramóvil» se convirtió en un escenario más que de trámites…de encuentro y apoyo.

.Más de 600 de personas de diversas nacionalidades se dieron cita no solo en busca de respuestas migratorias, sino también en busca de un espacio en donde sus historias fueran escuchadas.

Impulsado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Costa Rica y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Migramóvil se convirtió en una lugar de intercambio humano. Aquí, las estaciones de atención no solo ofrecían datos y números, sino que se convertían en refugios temporales para relatos que buscaban ser entendidos.

DIÁLOGOS DE VIDA

No fue solo sobre categorías temporales o trámites migratorios; fue un diálogo de vidas. Expertos en migración no solo respondían a consultas, sino que tejían una red de entendimiento y apoyo. Entre papeles y documentos, emergieron las historias de aquellos que buscan no solo cambiar de lugar, sino cambiar sus vidas.

La participación abrumadora señala algo más profundo que una simple necesidad burocrática. Upala, por un día, se convirtió en un escenario donde las preguntas sobre seguridad, movilidad y refugio se entrelazaron con las realidades cotidianas. Fue un recordatorio de que detrás de cada trámite hay una vida en movimiento, con sueños, desafíos y la esperanza de un mañana mejor.

Este evento, más que una solución momentánea, fue un eco de la necesidad de un diálogo más amplio sobre la migración. Las comunidades no solo buscan respuestas; buscan ser vistas y comprendidas en su complejidad humana. Upala, a través del Migramóvil, abrió las puertas a un encuentro más humano, recordándonos que la migración va más allá de las fronteras y números; es sobre las vidas que se cruzan en el camino.