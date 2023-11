Arbitraje ha afectado de gran manera a los coyotes.

Redacción- El respetado entrenador liberiano, Minor Díaz, asegura que para que el fútbol tico crezca tiene que entrar la tecnología en los campos de la primera división, esto con el fin de darle más profesionalización al deporte rey y así acabar las polémicas que se dan la mayoría de las jornadas de la máxima categoría nacional.

Díaz es el líder del Municipal Liberia, club que ha sido duramente afectado por errores arbitrales, que han generado un tremendo malestar en la directiva y afición del cuadro guanacasteco, que en la fecha 19 ante el Deportivo Saprissa vivió en carne propia graves errores arbitrales, que les pasaron la factura generando que el timonel señalara la urgencia del VAR en el país.

Asimismo a los guanacastecos les ha tocado vivir episodios penosos en otras fechas con los árbitros, que han afectado con sus fallos a los de la Ciudad Blanca, que han dado de que hablar en su regreso a la máxima categoría, donde se han visto dar grandes batallas en todas las jornadas.

Se espera que el videoarbitraje ya esté habilitado en la primera división en el año 2024, por lo que los dolores de cabeza que han sufrido los liberianos y el resto de clubes del país pueden llegar a su fin a inicios del año entrante, generando esperanza a muchos fanáticos y directivos, que están cansados de ver como muchos árbitros benefician fecha a fecha a clubes grandes.

Minor Díaz habló en conferencia de prensa y mandó un contundente mensaje al régimen arbitral, con el fin de ver al balompié costarricense con un mayor crecimiento deportivo.

“En el tema arbitral, es un tema difícil yo me refiera y di mi opinión hace unos días, lo que yo creo y mi concepto no va variar, me parece que para que el fútbol tico crezca tiene que entrar la tecnología, voy a mantener esa forma de pensar y ver las cosas”, afirmó Minor Díaz.

Municipal Liberia es octavo del certamen con 22 puntos y ahora se alista para cerrar bien la fase regular del Apertura 2023 de gran manera, ya que aún deben enfrentar a Guanacasteca en el Clásico de la Pampa en Nicoya en acción de la fecha 21 y cerrarán en casa ante San Carlos en la jornada 22.