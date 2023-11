Leonardo Vargas se mostró enojado por no tener convocados

Redacción- El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas comentó que no le gustó la lista para los juegos ante Panamá ya que esperaba a jugadores del club brumoso en la convocatoria.

Vargas, comentó que Carlos Barahona debería estar en La Sele ya que aunque viene creciendo en su nivel futbolístico y ha jugado en una posición diferente a la suya ha sido de los más regulares y de los mejores en el torneo nacional.

Además, dio más nombres que pudieron estar en la Tricolor como el arquero blanquiazul Kevin Briceño que para Leonardo es uno de los mejores porteros ticos y ha demostrado capacidad para asumir la portería de la selección.

«Carlos Barahona es un muchacho que viene creciendo, en los últimos partidos le tocó tomar una posición que no es la de él y tal vez eso lo sacó un poco ahora de los ojos de la gente que llamó ahora a la selección, pero creo que es un jugador que puede ir. Me parece que Briceño a pesar de algunos errores que ha cometido en el campeonato, creo que ha venido retomando su capacidad.

Yo veo a los que llaman y uno dice, llaman uno, dos, tres, cuatro jugadores que no son regulares en su equipo. Veo a Jeikel que viene siendo el mejor delantero del país en los últimos dos o tres años, el más regular y no lo toman en cuenta, uno piensa que tal vez por la edad, pero toman en cuenta a otros mayores que él, entonces no es por eso«, afirmó Leonardo Vargas.

🔥🔥 “Si Barahona estuviera en Saprissa sería seleccionado nacional” 🚨Presidente brumoso expresó que Barahona, Briceño y Venegas merecían un llamado a la Tricolor pic.twitter.com/w6O0Z5RcIH — Deportes Monumental (@RadioMonumental) November 13, 2023

Seguidamente, el jerarca brumoso indicó que Jeikel Venegas debería ser otro nombre que este en selección, ya que ha sido el delantero más regular del torneo nacional desde hace dos o tres años.

Por otra parte, cerró diciendo que en la Fedefútbol siguen estando la misma gente que aconseja sin saber nada de fútbol, ya que las convocatorias no reflejan el nivel y la intensidad del fútbol nacional.