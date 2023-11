Vega se mostró desilusionado por la cantidad de minutos

Redacción- El experimentado atacante florense Deyver Vega, que llegó para el presente torneo a las filas rojiamarillas dijo después del contundente triunfo de 3-0 ante Santos que él sabe de su calidad y no le pone mente a no jugar tanto.

Vega, dijo que siempre ha estado bien y trabajado bien desde su llegada y empezó a jugar con los florenses desde su llegada, anotando ante el Saprissa y después Campos lo borró del mapa.

Además, comentó que él es una persona que pone a Dios primero y el tiene todo bajo control, así que él sigue confiando en sus capacidades y espera cada chance de sumar minutos para demostrar que debe ser titular.

«Siempre he estado bien, he trabajado bien, ustedes vieron que empecé jugando, de hecho fui titular ante Saprissa y después de ahí no me tomaron mucho en cuenta. Soy una persona que siempre cree que Dios tiene todo bajo control, siempre he creído mucho en el plan de él, la verdad no me estreso, sé la calidad que tengo y lo que puedo aportar, confío mucho en mis capacidades, sé que tengo mucho para dar.

Hoy no sabía que iba a jugar, intenté dar mi mejor esfuerzo, cuesta porque uno quisiera tener más partidos y minutos jugados. Le agradezco a mis compañeros que me han respaldado muchísimo, hoy sentí el cariño de todos», afirmó Deyver Vega.

Vega, resaltó que siempre intenta dar su mejor esfuerzo cada vez que le toca jugar para poder ayuda a sus compañeros y al club a alcanzar objetivos.

Por otra parte, cerró con un fuerte mensaje para Jeaustin Campos diciéndole que quiere tener más partidos y minutos jugados ya que es un gran jugador y casi no le dan chances de probar su valía.