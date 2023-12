Colombiano espera brillar con Liberia

Redacción – Municipal Liberia sorprendió a muchos al contratar a Esteban Ruiz, portero colombiano, que fue compañero de Juan Pablo Vargas en el famoso Millonarios FC, donde vivieron buenos momentos juntos.

Ruiz alistó maletas y firmó por un año con los coyotes aurinegros, donde será comandado por Minor Díaz, quién espera que el portero cafetero de 26 años de seguridad en el arco. El mismo llegó a la Ciudad Blanca tras su paso por Deportes Quindío de la segunda categoría cafetera.

El cancerbero se describe como un portero seguro capaz de tomar el liderazgo de atrás hacia adelante. Eso le valió para la directiva liberiana comandada por Felipe Eusse no dudara en ficharlo.

Ante de venirse para suelo tico, Esteban tuvo una charla con el defensor costarricense de Millonarios, con quien compartió camerino en el 2021 y fue quién le dejó saber que el fútbol tico está en crecimiento, lo que hizo que el arquero colombiano no dudara en aceptar la oferta liberiana.

Esteban Ruiz reveló detalles de la charla que tuvo con Juan Pablo Vargas, a quién el sudamericano le dice que se quedó un poco corto sobre las características de los ticos, ya que en Liberia se ha topado con personas muy amables y especiales, a los cuáles espera darles alegrías.

“Juan Pablo Vargas me dijo que el fútbol tico está en crecimiento, de igual manera yo vengo acá para seguir creciendo mi carrera deportiva y profesional, con Juan Pablo compartimos en Millonarios, él me dijo de la gente, que Costa Rica es un excelente país y acá en Liberia se quedó corto con lo que me dijo, ya que las personas son muy amables y en el poco tiempo que llevo acá, todos han sido amables, espero que nos vaya bien”, afirmó Esteban Ruiz.

La escuadra guanacasteca se prepara arduamente en su pretemporada de cara al Clausura 2024, en el cuál debutarán enfrentando a San Carlos el día 14 de enero.