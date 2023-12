Redacción- El joven delantero patrio Manfred Ugalde, sigue estando en buena forma y destaca dentro de los mejores siete jugadores jóvenes con más goles y asistencias en la presente temporada.

El que encabeza la lista es el mediocampista inglés Jude Bellingham que suma un total de 17 goles y cinco asistencias desde su llegada al cuadro del Real Madrid, donde se ha convertido en el referente del cuadro merengue.

En el segundo lugar, se coloca el volante ofensivo del Bayer Leverkusen Florian Wirtz que ya suma un total de ocho goles y 11 asistencias en el equipo dirigido por el español Xabi Alonso.

El tercer lugar es para Johan Bakayoko, un joven extremo del PSV Eindhoven, la cuarta casilla es para el atacante Brian Brobbey del Ajax, la quinta posición es para Xavi Simmons del RB Leipzig y la sexta posición es para Cole Palmer del Chelsea de Inglaterra.

Mientras que en la posición siete aparece el tico que suma seis goles, lo que le permite colocarse en dicho ranking.

Top 7 leagues players aged 21 and less with the most G/A in all competitions this season:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jude Bellingham – ⚽️17 🅰️5

🇩🇪Florian Wirtz – ⚽️8 🅰️11

🇧🇪Johan Bakayoko – ⚽️4 🅰️13

🇳🇱Brian Brobbey – ⚽️11 🅰️4

🇳🇱Xavi Simons – ⚽️6 🅰️9

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Cole Palmer – ⚽️8 🅰️5

🇨🇷Manfred Ugalde – ⚽️6… pic.twitter.com/AJkJ2VxSCi

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) December 19, 2023