Según el YouTuber, Diego Bravo, Vega le confirmó esta situación

Redacción- La guapa modelo y periodista, Ana Lucía Vega está viviendo uno de los momentos más difíciles, luego de que se diera a conocer de que tuvo un altercado con su novio y este la agredió.

Según el YouTuber, Diego Bravo, Vega le confirmó esta situación, y además se supo que el día que esto sucedió Ana Lucía salió a pedir ayuda en el condominio donde vive, en Escazú.

En apariencia, tras la pelea la periodista le puso medidas cautelares a su ex novio por lo que ya no se puede acercar a ella. Lo que sí se sabe es que no estuvo mucho tiempo detenido y que ya está en libertad.

Asimismo, en el video que publicó Bravo se puede ver que el joven novio, ahora ex novio de Ana Lucía disfrutó de fin de año con la familia.

Mucho se había dicho de la relación de Vega, quien aparentaba estar muy feliz con este nuevo novio, que además era menor que ella. Hasta el momento no se sabe cuál fue el detonante para que se diera una discusión entre ambos.