Redacción- De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, este martes la Ruta 32 estará cerrada durante dos horas.

La vía se cerrará de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Esta suspensión de paso se hará una hora antes de la inspección y se realiza para que no circulen vehículos, mientras el personal camina dentro del túnel.

Asimismo, estas labores se harán de 10:30 am a 11:30 am. Otro dato importante es que , los Oficiales de Tránsito no permitirán el paso desde el peaje ni desde el cruce a Río Frío.

Se le recomienda a los conductores que tomen la precaución del caso y escojan rutas alternas para que se eviten contratiempos.

Cuando la vía esté nuevamente abierta, el MOPT informará a través de su página de Facebook.