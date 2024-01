Redacción La noticia del fallecimiento de, Isabella, la bebé prematura cayó como un balde agua fría tanto para la CCSS como para lo costarricenses, que tenían la fe puesta en que la niña iba a lograr salir adelante tras el mal trato que recibió en el Hospital La Anexión de Nicoya.

Sin embargo, en el comunicadoque emitió la Caja Costarricense del Seguro Social hace unos minutos, harán una investigación exhaustiva para entender completamente lo sucedido y tomar medidas.

Este hecho ha conmocionado a toda Costa Rica, luego de que la mamá de Isabella diera a conocer por medio de un video que no querían darle oxígeno a la bebitani una incubadora a pesar de que era una niña prematura.

Sin que esto fuera suficiente, en el centro médico de La Anexión de Nicoya afirmaron que le habían entregado la niña a la madre para que se pudiera despedir debido a que supuestamente no había nada que hacer por ella.

Por el momento, la madre de la niña no ha dado declaraciones tras la muerte de la bebé, no obstante, aún no se conoce si demandará a este hospital y a los responsables.