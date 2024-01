Alajuelense cayó en su estadio ante Cartaginés

Redacción – Luego de caer en su estadio ante Cartaginés 0-1, la afición manuda se mostró frustrada y pidió la salida de Andrés Carevic a través de gritos en las graderías.

Para muchos aficionados, el ciclo del argentino ya acabó y debe dar su lugar a otro estratega.

Sin embargo, Federico Calderón, directivo erizo, declaró finalizado el duelo ante los brumosos que en La Liga no hay crisis.

«Mientras nosotros como directiva veamos que el cuerpo técnico y jugadores están claros y luchan por el objetivo, no hay que volverse locos y tomar decisiones con el hígado. No hay crisis y no tenemos por qué crearlas, estamos en plena lucha por el primer lugar», explicó en zona mixta del Morera Soto.

Incluso, Calderón se acordó de su archirrival y les recordó que ellos en este momento no están en zona de clasificación, y que ahí no hacen tanto «alboroto».

«¿Cuantos equipos en estos momentos no están en zona de clasificación? nadie habla que están mal y que tienen que sacar al técnico», amplió.

Calderón si fue consciente y aceptó que la razón que en el cuadro morado lo respaldan los últimos tres títulos conseguidos de forma consecutiva.

«Somos muy consientes como directivos, ellos tienen campeonatos recientes», aseveró.

Por último, el directivo prometió que darán todo por alcanzar el título a final de semestre.

«Somos muy conscientes de que tenemos que mejorar. Vamos a tener diez días para que el cuerpo técnico trabaje más la parte táctica, hay que seguir trabajando», concluyó.

El próximo enfrentamiento de los manudos será ante Puntarenas FC el 8 de febrero, en un partido que fue adelantado, tras la solicitud de la Federación Costarricense de Fútbol, con el fin de brindar las ventanas necesarias a la Selección Nacional Mayor de cara al amistoso ante El Salvador y el repechaje por un cupo a la Copa América.