Celso Borges parte como favorito a dejarse la banda

Redacción – Alajuelense vive un momento clave previo al inicio del torneo como lo es la escogencia del nuevo capitán de cara al inicio del Clausura 2024.

La salida de Giancarlo «Pipo» González ante el no acuerdo de renovación, provocó que el cuerpo técnico deba darse a la tarea de buscar un líder que porte el gafete durante los partidos.

Dentro de los nombres que más se escuchan con posibilidades de asumir ese rol se encuentran; Celso Borges, Leonel Moreira, Michael Barrantes, Joel Campbell y Alexis Gamboa.

Quizás el personaje que más resuena dentro de los pasillos erizos es del experimentado Celso Borges, situación que el propio volante lo toma como un reto.

«Vamos a ver cómo se define estos días, hay un grupo de capitanes bastantes fuerte», resaltó en los 90 Minutos por la Vida.

Borges también confesó que tanto Bryan Ruíz como «Pipo» han sido fundamentales en empaparlo del ADN rojinegro.

«Todo lo que he aprendido es de ellos, con ellos he aprendido y me han enseñado muchísimo», recalcó el sábado anterior.

Celso Borges ya conoce lo que es portar la cinta, ya que durante el semestre anterior fue capitán en varios juegos de campeonato nacional.