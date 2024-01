Campos explicó su salida del cuadro morado

Redacción- El ex entrenador del Deportivo Saprissa reveló algunas razones y arremetió contra la dirigencia del cuadro tibaseño alegando que nunca fue querido.

Campos, confesó en una entrevista que nunca fue querido en el Saprissa y todo lo que tenía que ver con la administración de Jorge Vergara ya no existe.

Además, añadió que él mismo ha escuchado de personas que trabajan dentro del tricampeón nacional que a él y a Hernán Medford nunca los han querido a pesar del éxito que les han brindado al club.

«Nunca fui querido en este Saprissa, todo lo que olía a Jorge Vergara y a la administración anterior no es bien visto y eso me consta. Lo he escuchado de parte de la gente que está ahora. Personas como don Jorge Alarcón, como mi gran amigo Hernán Medford y este servidor no eran vistos de buena manera, pues ellos querían como revolucionar e irse por otro lado. En realidad nunca fuimos vistos como una buena opción.

En el fútbol no hay verdades absolutas, sigo teniendo mucho afecto al río, aunque las aguas que pasen en ese momento no me gusten. ¿Quién soy yo para decidirlo? Sí será muy difícil, eso sí. Ellos no quisieron dar el protocolo en el caso y ya eso habla mucho de que no me querían ahí, más que yo decidir si vuelvo o no, creo que está muy claro que ellos no quieren que yo esté ahí», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, Jeaustin recalcó que personas como Don Jorge Alarcón, Medford y Campos nunca han sido bien vistos dentro de la institución morada, ya que la dirigencia actual quería revolucionar e irse por otros rumbos.

Por otra parte cerró de manera tajante afirmando que no descarta que en algún futuro pueda volver a dirigir al Saprissa, aunque todavía está dolido y resentido por como lo trataron con el supuesto acto racial ante Javon East.