Redacción- El portero del Cartaginés Kevin Briceño confirmó que la salida de Paulo Wanchope se dio ya que tenía problemas con todos los jugadores.

Briceño, comentó que pasaron muchas complicadas que los afectaron como jugadores y son cosas que nunca habían visto o vivido y eso le quita las ganas de ir a entrenar o jugar.

Además, aseguró que se presentaron cosas que a pesar de que no se van a decir son situaciones dentro del camerino y que afectaron directamente a todos los jugadores en ese momento.

«Pasaron muchas cosas complicadas que nos afectaron como jugadores, cosas que nunca habíamos visto, que no entendíamos, cosas que a uno lo merman y le quitan esas ganas de ir a entrenar. Se presentaron cosas que no se van a ventilar porque fueron situaciones de camerino, que nos afectan directamente a los jugadores, eso habla de él como persona porque en muchos de los lugares donde ha estado no le ha ido bien, de la Selección no salió de la mejor manera.