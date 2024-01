Marín le tiró con todo a la junta directiva por las decisiones

Redacción- El entrenador de la Asociación Deportiva San Carlos, Luis Marín no dudó en tirarle con todo a la junta directiva y al Gerente Deportivo Javier Santamaría tras haber echado al Pipo y decir que Alajuelense se queda sin ADN.

Marín, comentó que la salida de Giancarlo lo tomó por sorpresa ya que no esperaba que saliera de la manera en que se dio todo, aunque las decisiones son respetables a él no le gustó que quitarán al Pipo de las filas manudas.

Además, contó que la jugada por parte de la junta directiva y Javier Santamaría fue errónea ya que dejan a Alajuelense sin ADN liguista y eso les puede pasar factura a lo largo del torneo o en situaciones cuesta arriba para los rojinegros.

«Me tomó por sorpresa, no esperaba que Pipo saliera así. Respetable todas las decisiones, aunque no me gusta a mí que el equipo haya tomado esta decisión.

Creo que dejar al equipo sin referentes, ese ADN liguista, no es lo mejor para Alajuelense. Usted no necesita que ese jugador histórico sea titular, tiene que tenerlo ahí para que transmite cosas de los valores liguistas. Por eso todos los equipos tienen uno», afirmó Luis Marín a Yashinquesada.com.

Seguidamente, el ídolo manudo confesó que Liga Deportiva Alajuelense pudo haberse dejado al Pipo aunque no fuera titular, ya que un jugador con ADN rojinegro y con la calidad del exmundialista pudo haber ayudado a transmitir los valores del club.

Por otra parte, cerró diciendo que todos los equipos siempre tienen un ídolo o un jugador de la casa para que pueda transmitir los valores del club a los más jóvenes o a los nuevos fichajes, sin embargo Alajuelense se quedó sin ninguno de los dos.