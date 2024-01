Marcel considera que el gol llegará solo

Redacción- El referente en el ataque del Cartaginés Marcel Hernández, aseguró que pese a no haber anotado en el presente campeonato está en un gran nivel y eso ayudará a su club y a cumplir los objetivos.

Hernández, comentó que aunque el gol no ha llegado está contento con el trabajo que realiza y se siente muy feliz con el trabajo dentro del terreno de juego.

Además, el delantero reconoció que por alguna razón el marco está cerrado para él, así como el trabajo que hacen los porteros o en otros casos los palos han evitado su gol, sin embargo se siente bien y sabe que el gol llegará en cualquier momento.

«Aunque no me cae el gol estoy contento con mi trabajo, estoy muy feliz por lo que estoy haciendo dentro de la cancha. Por alguna u otra razón el marco está cerrado, el portero hace su labor, también el balón da en el palo, pero me siento contento y me siento feliz porque sé que estoy jugando a un gran nivel, la verdad que sí.

No me desespero, estoy a un alto nivel, ganando muchos duelos, yo veo los partidos, no me centro en lo que dicen, sino lo que yo puedo percibir a la hora de mirarlos, hay que tener mucha mesura sé que cuando no anotó se arma un terremoto pero yo tengo que verlos desde mi ángulo, desde mi punto de vista y sé que futbolísticamente estoy a un muy buen nivel», afirmó Marcel Hernández.

Seguidamente, el atacante brumoso indicó que no se desespera ya que está realizando labores diferentes y eso ayuda a todos sus compañeros a que ellos puedan anotar o buscar espacios para llegar a la anotación.

Por otra parte, cerró afirmando que él es consciente de que si no anota se forma un terremoto ya que es el delantero estrella, sin embargo Marcel se siente bien futbolísticamente.