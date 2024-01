Redacción – Luego de unas declaraciones en el programa “Hablando Claro” por parte de Vladimir de La Cruz, excandidato presidencial y exembajador de Costa Rica en Venezuela, donde hizo referencia a negociaciones por parte del gobierno con grupos criminales, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, exige presentar pruebas para constatar estos hechos.

El jerarca afirma que esas acusaciones son completamente falsas, y que, de no haber una disculpa, Vladimir de La Cruz será denunciado penalmente.

“Son mentiras que no podemos tolerar, exigimos que presente de forma inmediata las supuestas pruebas de esa información que tiene y si no se disculpa, procederemos a querellarlo porque no lo vamos a permitir”, dijo categóricamente.

Además, negó rotundamente algún acercamiento con organizaciones delictivas, “El Gobierno no ha negociado”.

Estas fueron parte de las declaraciones de Vladimir de La Cruz