Moya confesó que desde pequeño apoya a Alajuelense

Redacción- El nuevo delantero rojinegro Jonathan Moya confesó en conferencia de prensa que desde temprana edad su papá le inculcó el amor por los colores rojinegros.

Moya, comentó que desde pequeño siempre le inculcaron los colores de Alajuelense ya que toda su familia es manuda y su papá siempre lo apoyo durante sus diferentes etapas en clubes nacionales e internacionales.

Además, recalcó que desde su partida de Alajuelense hacía el exterior siempre apoyaba al equipo y siempre estuvo pendiente del club que lo ayudó a relanzar su carrera futbolística.

«Voy a confesar algo que nunca he dicho pero desde pequeño mi papá me inculcó el amor por estos colores, ya que mi familia siempre ha sido de Alajuelense. Desde que me fui al exterior mi padre siempre me dijo que buscará la felicidad y estar hoy acá es muy feliz para mi y se que tendré un seguidor desde el cielo», afirmó Jonathan Moya.

»Conseguir títulos que es lo que necesitamos», el objetivo de Jonathan Moya en La Liga pic.twitter.com/o2BKuLiBEm — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 5, 2024

Seguidamente, Jonathan dijo que su papá siempre le dijo que buscará la felicidad de él y que siempre lo iba a apoyar independientemente del club que eligiera.

Por otra parte, cerró diciendo que él ahora tendrá un seguidor desde el cielo ya que su padre está orgulloso de verlo regresar al equipo de sus amores.