Redacción-El volante costarricense Alejandro Bran se ha convertido este martes en un nuevo legionario el jugador, de 23 años, llega al Minnesota United de la Major League Soccer.

El cuadro estadounidense confirmó que Bran llega como parte de un préstamo de un año por parte del Club Sport Herediano y el cuál tendrá opción de compra.

Bran se convertirá en el cuarto tico en jugar en el Minnesota United, ya que anteriormente han jugado Johan Venegas, Francisco Calvo y José Leitón.

The club has acquired central midfielder Alejandro Bran via a 1-year loan, with an option to buy, from CS Herediano of the Costa Rican Primera Division.

📰 >> https://t.co/lT9JpOfSxK pic.twitter.com/XclW0QBNQc

— Minnesota United FC (@MNUFC) January 16, 2024