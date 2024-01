González seguirá con su carrera en otro club

Redacción – Luego de darse el anuncio oficial de que Giancarlo González no continuaría en Alajuelense, el jugador se despidió de la afición mediante las redes sociales.

‘Pipo’ aprovechó para ofrecer disculpas a los aficionados que lo culpan en algún tropiezo del club «siempre traté de dar lo mejor de mí, disculpas si fallé.«

Además, dejó entrever un mensaje a la dirigencia manuda «aprendí que el amor es de dos partes que apuestan por el bienestar de la relación.»

Esta fue la carta de despedida del quien fue el capitán de Alajuelense en el último año.

«Oficialmente un ciclo que se cierra en mi carrera, soy honesto, pensé este día no me iba a llegar, pero en la vida nunca se deja de aprender, lo importante es que me voy agradecido con cada compañero, cada uno de los trabajadores del club por su entrega en el trabajo diario que muchos llaman invisible. También me voy tranquilo por defender los valores que muy bien aprendí en ligas menores del club con trabajo, humildad, compromiso y lealtad hasta el último día que estuve en la institución que me vio crecer. Éxitos al Liguismo.», fueron las palabras que expresó en su despedida.

González vistió la camiseta rojinegra desde el 2009 cuando hizo su debut, luego dio el salto al fútbol internacional en el 2012 y regresó a las filas erizas en el 2021.

Durante su paso por La Liga, sumó más de 200 partidos y festejó cinco títulos, entre ellos tres nacionales, un Torneo de Copa y una Copa Centroamericana.