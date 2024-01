Redacción – Durante las últimas horas, se reveló que Liga Deportiva Alajuelense tiene sobre la mesa el nombre de varios jugadores para reforzar la zona ofensiva.

Fabián Borbón, periodista deportivo, reveló que una de las alternativas de los rojinegros es el estadounidense Jozy Altidore, quién es reconocido por ser espigado y potente delantero.

Altidore de 34 años posee experiencia en clubes como Villarreal de España y AZ Alkmaar de Países Bajos, así como varios pasajes en la Premier League.

Además, fue un constante en las convocatorias de los Estados Unidos, llegando a disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

A lo largo de su carrera suma 157 goles en clubes, mientras que en la escuadra nacional registra 42 dianas.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que, desde finales del 2022, el jugador norteamericano no cuenta con un club, y su última escuadra fue el New England Revolution de la MLS.

Los manudos tienen tiempo de cerrar algún refuerzo ofensivo hasta el 31 de enero, día en el que cierra el período de fichajes.

Durante este semestre, Alajuelense contrató al defensor Manjrekar James, el volante Kevin Cabezas y a los atacando Diego Campos y Jonathan Moya.