“Usted no es competente en ese cargo. La invito a que salga por la puerta grande, devuelva el dinero y renuncie”, dijo sobre la jerarca cuyo desempeño no defendió ninguno de los diputados en la sesión plenaria.

“Si hay que traer geólogos de otros países hasta que esto no se aclare y si se aclara de la manera en que alguna gente pretende, bueno, diremos hicimos nuestro debido proceso, pero no podemos seguir sin certeza y si no se aclara de la manera en que ellos quieren van a ver, que cada palo aguante su vela, y que se asignen las responsabilidades correspondientes”, sostuvo el mandatario Chaves.