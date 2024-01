De acuerdo con la información del TSE, hasta el 19 de enero, la sede central en San José atenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., exclusivamente para solicitudes y entregas de cédulas de identidad. De igual forma destacan que es crucial destacar que esta medida se aplica únicamente en la sede central; los demás servicios del TSE seguirán en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Por otro lado, a partir del 22 de enero y hasta el 4 de febrero, se implementará un horario especial en San José y las 32 oficinas regionales centrado nuevamente en la gestión de cédulas. Horarios para el trámite de cédulas De lunes a viernes (22 de enero al 3 de febrero): 7:00 a.m. – 5:00 p.m. Sábados 27 de enero, 28 de enero y 3 de febrero: 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Domingo 4 de febrero (día de las elecciones): 6:00 a.m. – 6:00 p.m.