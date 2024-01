La obra dio inicio en enero pasado. En las próximas semanas se continuará trabajando en la zona, con obras complementarias y detalles menores. Cabe destacar que la obra estaba programada para 18 meses, pero está quedando lista mucho antes de lo previsto. Los trabajos que incluyeron como elemento principal la construcción de un túnel de 60 metros, en el cruce cercano al servicentro La Galera, permitirá agilizar la circulación de unos 44.000 vehículos al día, que pasan por ese lugar. Esta obra forma parte de los esfuerzos del Ministerio y del Consejo Nacional de Vialidad por mejorar la vialidad en diferentes puntos de ingreso y salida de Cartago, ya que la obra se suma a los pasos a desnivel que se construyen en Taras y La Lima y al proyecto de alcantarillado y ampliación Seráfico-Loyola en las cercanías del cruce de Taras. Preste atención a los cambios viales Es importante recordar que desde este lunes los conductores que se desplazan desde Zapote por la (Ruta Nacional 215), pasando frente a la Municipalidad de Curridabat y se dirijan hacia Tres Ríos, por Calle Vieja, experimentan cambios viales. Al llegar al semáforo ubicado frente al Banco Nacional en Curridabat, deberán girar a la izquierda (RN 221) hasta llegar al conocido cruce de los Figueres, posteriormente girar a la derecha (RN2) para pasar por el túnel construido en el sector de la antigua Galera y continuar por la Calle Vieja a Tres Ríos (RN251). Quienes viajan de Tres Ríos a San Pedro y de San Pedro a Cartago, no experimentarán cambios, mientras que los que se desplazan

desde Cartago hacia San Pedro (RN 2), podrán hacerlo de manera fluida, pues pasarán sobre el nuevo paso a desnivel. Con estos cambios viales se busca los mayores beneficios para cada uno de los sentidos de circulación, evitar los estrangulamientos de flujos y conflictos viales que resulten en colisiones y accidentes.

El paso subterráneo de 60 metros de largo al inicio de la autopista Florencio del Castillo agiliza el flujo vehicular en el cruce cercano al Servicentro La Galera, en dirección Calle Vieja a Tres Ríos. Los conductores que viajan hacia Tres Ríos pasan ahora por el túnel y continúan por Calle Vieja; mientras que los que se desplazan desde Cartago hacia San Pedro pasan sobre el nuevo paso a desnivel. Según explicó el director del Conavi, Mauricio Batalla, cuando se dio la orden de inicio el monto era menor pero se quiso trabajar adicionalmente en más obras para aprovechar el contrato, como un segundo carril hacia Cartago y dos carriles más en Calle Vieja. “Aumentamos, no el presupuesto, sino el costo del contrato como tal para todas las obras, para mejorar la circulación de los costarricenses”, declaró Batalla. “No se pagó un solo cinco por trabajar de noche, no se pagó un solo cinco por trabajar fines de semana, no se pagó un solo cinco por trabajar feriados, se hizo un trabajo en equipo con el contratista porque sabíamos que era un ganar-ganar. Aumentábamos en un 50% el costo de la obra y por eso aumentábamos en un 50% la cantidad de obras que se hicieron”, dijo Batalla, en el espacio de atención a la prensa.