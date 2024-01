Redacción – En su presentacion como nuevo jugador del Municipal Liberia, Waylon Francis dio detalles de como fue estar sin equipo en los últimos meses.

El lateral afirmó que fue frustrante no sumar ni un solo minuto el semestre anterior.

«Lo tomé con mucha tranquilidad aunque no era lo justo, llevo 15 años de carrera y era la primera vez que me sucedía. Fue una experiencia no muy buena, pero aprendí muchas cosas», dijo Francis.

Francis quien fuera mundialista en Brasil 2014, resaltó el compromiso que adquirió al estampar su firma con los aurinegros.

«Siempre que tenga participación voy a entregarlo todo. Mi pensamiento es tener ambición y ser un ganador, transmitir al grupo lo que es ganar títulos», sentenció.

El nuevo refuerzo de los liberianos podría ser tomado en cuenta para el duelo de esta noche ante su exequipo, Herediano.