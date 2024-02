Joel aseguró que está feliz en Alajuelense

Redacción- El experimentado atacante tico Joel Campbell salió a tranquilizar al aficionados manudo, tras la polémica declaración de Gustavo Alfaro afirmando que Joel no estaba feliz jugando al fútbol.

Joel, comentó que él no está feliz, está encantando en Alajuelense y disfruta mucho su estancia en las filas rojinegras, que desde su llegada a sido uno de los favoritos del aficionado.

Además, aseguró tajantemente que la decisión de firmar con Alajuelense la tomaría una y mil veces y nunca dudó en tomar la chance de llegar a La Liga, reafirmando su amor por Alajuelense y su respeto hacía el club.

«No estoy feliz, estoy encantado en la Liga, estoy disfrutando, me siento muy contento con la afición, directiva y compañeros, es una decisión que tomaría una y mil veces, no me arrepiento ni un solo segundo de la decisión que tomé, estoy muy contento, mi familia también y espero quedarme muchos años más, la afición me ha tratado muy bien al igual que a mi familia, estoy muy agradecido, el apoyo día a día ha sido muy bueno.

Estoy feliz, no me puedo quejar, no puedo ser mal agradecido, Dios me ha dado muchas bendiciones, me permite jugar al fútbol, que mi familia me pueda ver, tengo salud, soy un privilegiado», afirmó Joel Campbell.

😔😔 “Es algo NORMAL de los seres humanos” 🎙️Joel explicó su tristeza de la semana anterior pic.twitter.com/kSFVdsPGnA — Deportes Monumental (@RadioMonumental) February 5, 2024

Seguidamente, Joel indicó que se siente muy feliz por el cariño y respeto que le han mostrado a él y a su familia y eso lo motiva para hacer las cosas de la mejor manera dentro del terreno de juego.

Por otra parte, cerró diciendo que está muy feliz y orgullos de pertenecer a Alajuelense y ahora se enfocará en retomar su mejor nivel para el bienestar de La Liga y de la selección.