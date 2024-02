Jafet Soto soltó picante frase sobre la llegada de Díaz

Redacción- El presidente del Herediano Jafet Soto aseguró que el nuevo fichaje del Saprissa Luis Díaz llegó al conjunto morado para complacer a su abuela y no porque él quisiera.

Soto, comentó que la llegada del veloz atacante se dio para complacer a su abuela ya que es muy fan del Deportivo Saprissa.

Además, aseguró que en una conversación con el atacante en Santa Bárbara le declaró que si fuera por él no estaría en Saprissa, ya que se declaró Herediano en su momento.

«Él me dijo que se fue a Saprissa para complacer a la abuela, eso me lo dijo el miércoles en Santa Bárbara. Yo le dije «diay, me fallaste» y me responde es que tenía que complacer a mi abuela, entonces no es por él, Luis Díaz no está en el Saprissa por él, sino por la abuela, eso me lo dijo a mí», afirmó Jafet Soto en Únicamente Fútbol.

Seguidamente, Luis Díaz regresó de la MLS para volver al fútbol nacional, sin embargo ahora con los colores del tricampeón nacional tras su paso por el Columbus Crew.

Ahora, el talentoso extremo cuenta con contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 y quedará por ver si renueva o si podría marcharse al fútbol internacional.