Redacción- La ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma, quienes llevaban tan sólo cuatro meses oficialmente, continúa siendo tendencia a raíz de un video viral que prueba su infidelidad.

El material en el que se podía ver al mexicano paseando en Las Vegas de la mano de una desconocida mujer fue el detonante para que la cantante confirme con gran decepción el fin del amor.

«Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar», escribió Nicki en sus historias apenas pasadas las dos de la tarde de un verdadero martes 13. «El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy», finalizó.