Galo no se ve afectado por los insultos recibidos

Redacción- El volante y defensor Herediano Orlando Galo le respondió a sus críticos que le gritan positivo y es que él afirmó que le encanta esos insultos, ya que le permiten demostrar su calidad.

Galo, comentó que le encanta que le griten eso ya que le da mucha motivación y dijo que la FIFA le dio una notificación y no fue su culpa y no fue con intención.

Además, añadió que el juego anterior ante Santos tuvo discusiones con algunos rivales ya que le mencionaron sobre su caso y es algo que él no le desea a ningún jugador.

«Me encanta que me griten eso, me da mucha motivación, FIFA dio una notificación, no fue mi culpa, no fue intencional, el partido pasado ante Santos tuve discusiones con un rival, le dije que no se lo deseaba ni a mi peor enemigo, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ahora soy diferente, trato de convencer al entrenador de la selección, de Herediano que puedo salir adelante

Estoy dando la cara, soy una persona que dio positiva, que FIFA así lo dio a conocer, pero estoy acá demostrando la categoría de jugador que soy, soy muy capaz, sé que si no se hubiese dado eso estaría jugando fuera, pero bueno son situaciones de la vida, del destino, trabajo para estar en mi mejor versión», afirmó Orlando Galo a ESPN.

Seguidamente, resaltó que quiere demostrar al entrenador de La Sele y del Herediano que puede ser diferente en su actitud y calidad de fútbol.

Por otra parte, cerro diciendo que intenta seguir mejorando como jugador y así demostrar que puede ir al extranjero.