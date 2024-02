Quesada no salió a gusto con el resultado final

Redacción- El entrenador del Saprissa Vladimir Quesada, mostró el enojo hacía sus jugadores por el resultado y no se guardó nada ante sus referentes por haber desaparecido en el segundo tiempo.

Quesada, comentó que en un momento determinado del partido sus principales referentes desaparecieron del terreno de juego y eso provocó que el rival tuviera más el balón y por ende logrará anotar tres goles.

Además, resaltó que en el primer tiempo pudieron haber liquidado el partido debido a la gran cantidad de chances de gol, sin embargo la puntería no ayudó a que aumentarán el marcador.

«Hubo un momento en que muchos de nuestros jugadores referentes, en el segundo tiempo, desaparecieron y eso provocó que hubiera una división de la pelota y que el Philadelphia llegara con jugadas de peligro a nuestra área.

Nosotros en el primer tiempo pudimos haber definido el partido, creamos las opciones, varios jugadores la tuvieron frente al marco contrario, además del autogol, pudimos anotar dos o tres bien claras creadas por nosotros, pero en este momento está sucediendo lo que no pasaba el torneo pasado, no estamos siendo contundentes frente al marco contrario, estamos creando las opciones, lamentablemente no las estamos concretando», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, el timonel morado recalcó que tuvieron al menos dos o tres opciones claras de aumentar el marcador pero la contundencia les falló.

Por otra parte, cerró diciendo que lamentablemente no están concretando las chances de gol y eso genera confianza en el equipo rival y perjudica a su equipo por no poder anotar.