Esquivel logró incomodar a los manudos todo el juego

Redacción- El entrenador de Guanacasteca, Horacio Esquivel, atacó y desnudo el mal momento que vive Liga Deportiva Alajuelense, al mencionar que son un equipo lento y pausado.

Esquivel, comentó que su club no para de ser intenso y no pierde dinámica de juego lo que les permite estar corriendo y metiendo a lo largo de cualquier compromiso.

Además, resaltó que dentro de su análisis de los rojinegros vieron que la media cancha es muy lenta y pausada, por lo que le pidió a sus jugadores una presión constante.

«Este equipo no para de ser intenso, no pierde la dinámica. Analizamos bien al rival, he venido viendo que Alajuelense es muy lento por dentro, es muy pausado, cuando observé que metieron a Celso, lo digo con todo respeto, yo me alegré, pensé que iban a meter a Kevin Cabezas, entró Celso y nos mantuvimos igual, conseguimos meter velocidad por los costados.

Este es un equipo luchador, lo hemos demostrado, es un equipo que trabaja, que corre, tenemos un muy buen preparador físico, el grupo quiere hacer historia», afirmó Horacio Esquivel.

🗣 Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca: «La Liga es muy lenta y pausada por dentro». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/YFFyIUCT0K — FUTV (@FUTVCR) March 10, 2024

Seguidamente, Horacio, indicó que cuando metieron a Celso Borges y no a Kevin Cabezas se alegró mucho, ya que el volante ex mundialista es lento y pudieron seguir con la presión en la mitad de la cancha.

Por otra parte, cerró tirándole un mensaje al club erizo, al mencionar que ellos si tienen un buen preparador físico y se nota dentro del terreno de juego.