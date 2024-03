Venegas se mostró furioso tras la goleada que recibieron

Redacción- El experimentado atacante rojinegro Johan Venegas mostró su enojo tras la goleada recibida y arremetió contra sus compañeros al decir que el que no pueda aguantar la presión no merece estar en Alajuelense.

Además, añadió que cada jugador deben hacer un autoanálisis de que están haciendo mal y corregirlo para el bien del equipo y de los compañeros.

«Nosotros tenemos que ser autocríticos, somos muy responsables de lo que sucede dentro del terreno de juego y hay que afrontar las cosas, hay que trabajarlas, hay que hacer un autoanálisis cada uno y saber que tenemos que mejorar todos los que estamos involucrados.

Tenemos que entender y saber en qué institución estamos jugando, qué institución estamos representando y creo que no lo estamos haciendo de la forma en la que la historia de la Liga ha dictado. El que no pueda aguantar esa presión o el que no pueda soportarla, no merece estar en esta institución y jugar acá«, afirmó Johan Venegas.

