Redacción: Kattya Granados, mamá de la presentadora Keyla Sánchez, se sometió a una mastectomía tras un diagnóstico de cáncer, en 2023 y tuvo recientemente la pérdida lamentable de su madre. Granados sostuvo una entrevista con teletica.com y aseguró que se plantea seriamente buscar ayuda psicológica en medio de este complicado proceso. Además, Granados hizo una publicación en redes sociales en la que habló de las cicatrices, tanto físicas como emocionales, que le ha dejado la enfermedad. Igualmente expresó su gratitud y, mediante una entrevista con Teletica.com, reconoció la importancia de acudir a un especialista para gestionar mejor sus emociones, y ser mejor humano.

