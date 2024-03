Redacción – Pilar Cisneros, diputada del partido Progreso Social Democrático se refirió acerca de la situación que se presenta a menudo en el Plenario de la Asamblea Legislativa, por la pérdida de tiempo.

«La pérdida de tiempo que miserablemente perdemos el tiempo en el Plenario, a mí me da vergüenza y se los he dicho» comentó.

Cisneros destacó que en una sesión de tres horas muchas veces rompen el quórum hasta 10 veces.

La diputada del partido Progreso Social Democrático, dio como ejemplo la semana anterior, en la que durante toda la semana estuvieron discutiendo el reglamento con la violencia política de las mujeres.

Así mismo, Pilar Cisneros, recalcó que el presidente de la Asamblea Legislativa, no ha logrado mantener el respeto en el Plenario.

«Yo se lo he dicho a don Rodrigo Arias, yo se lo he dicho, que él no ha logrado mantener el respeto en el Plenario y me parece que muchas veces se sobrepasan el nivel de agresividad, de insultos y de todo y él no lo detiene» finalizó.