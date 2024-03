Redacción – El presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves brindó algunas palabras por la conmemoración de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Chaves destacó que han presentado la iniciativa de la Ruta de Género para acelerar e impulsar los derechos de las mujeres.

«Hemos presentado esta iniciativa de la Ruta de Género para acelerar e impulsar los derechos de las mujeres, porque saben que eliminar la brecha de género no es sólo un asunto de mujeres, no, no, nada que ver, nuestra sociedad será más próspera, más rica, más feliz, si juntos derribamos los muros de la desigualdad que frenan el desarrollo de nuestras naciones» mencionó.