Redacción – Catalogado como un carro de otra galaxia en diseño, confort, tecnología, seguridad y precio, Geely logra, nuevamente impactar al mercado automotriz mundial con el lanzamiento del nuevo Geely Starray, un SUV que se pone a la delantera a nivel global, convirtiéndose en el nuevo miembro de la familia y confirmando por qué la marca sobresale a nivel internacional y se colocar como la número 4 de toda Costa Rica.

Hablar del Geely Starray es resumirlo en el SUV de lujo más competitivo del mercado que llegó a cambiar el estándar, ya que cuenta con un diseño exterior ultra moderno que está inspirado en el cosmos y posee un diseño interior completamente lleno de tecnología, marcando una clara tendencia y propuesta que lo destaca en su categoría. Paralelo a su calidad y distinción dentro de los SUV de lujo en el mercado, el Starray se distingue por ofrecer un alto nivel de prestigio y a un precio accesible.

El Geely Starray posee tres versiones disponibles en Costa Rica bajo el respaldo de Veinsa Motors, con una serie de características competitivas que se suman no solo a su increíble diseño, sino que refuerzan el concepto de confort y rendimiento excepcional en carretera.

En su versión GT+, la más lujosa de la serie, el Geely Starray ofrece una experiencia interior inigualable, no solo por su estética sino por su ambientación, que inicia con una elegante y amplia pantalla vertical táctil de entretenimiento de 13,2” con conectividad por puerto USB y Bluetooth, enmarcada con un sistema de audio premium de la marca Harman con 9 parlantes, unido a parlantes en la cabecera del piloto, bajo tres modos de sonido: compartido (todo escuchan los mismo), conductor (el sonido se concentra para el disfrute del piloto) y navegación (las indicaciones de navegación solo las escucha el piloto en los parlantes de la cabecera).

Las luces de ambientación con sincronización musical se convierten en un detalle muy sensorial que refuerza aún más el nivel de lujo del Geely Starray, que ofrece además el “Head up display” con proyección de cluster en el parabrisas.

Esta versión superior de gama, posee un motor turbo 2000cc de 218hp de potencia y 325 Nm de torque, logrando el mejor desempeño en su categoría, con una aceleración de 0 a 100km/h en 8,2 segundos.

Sus aros de lujo de 20″ con llantas Goodyear F1 de alto desempeño, logran brindarle un gran imagen que se luce con una altura libre al suelo de 190mm.

Como gadget especial, ofrece cargador Inalámbrico para teléfonos inteligentes Wireless Chargery.

Para completar la experiencia de conducción, los asientos delanteros tienen calefacción y ventilación para que el clima no sea impedimento de disfrutar el lujo de este SUV.

El ultratecnológico SUV, Geely Starray 2025, ya está disponible en Costa Rica en sus tres versiones que inicia con un precio de introducción de $33.900 para STARRAY GLS+ 1.5T GAS A/T 4X2 5P, $35.900 en STARRAY GT 1.5T GAS A/T 4X2 5P y $38.900 para la versión full STARRAY GT+ 2.0T GAS A/T 4X2 5P.

Veinsa Motors tiene más de 12 años de representar, con éxito en el país a la marca Geely. Este nuevo modelo puede apreciarse en cualquiera de las 10 sucursales Veinsa en todo el país o en las dos exclusivas de la marca Geely ubicadas en el este y en La Uruca.

Para más información visitar www.geely.cr o www.veinsamotors.com