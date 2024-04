Redacción: Tras considerar que se requiere un cambio en la presidencia de la Asamblea Legislativa, y que Rodrigo Arias del PLN, de espacio a otras personas en disputar el mandato del congreso, el Partido Unidad Social Cristiana anunció hoy que peleará el cargo a Arias del PLN. Es así como el partido decidió nombrar al diputado y exalcalde de Belén Horacio Alvarado. “Hoy la fracción ha decidido ir por la presidencia del Congreso proponiendo como candidato a Horacio Alvarado. Recordemos que fue el alcalde de la Municipalidad de Belén por muchos años e incluso lideró el mejor ayuntamiento”, expresó Alejandro Pacheco, jefe del PUSC. Para que pueda ser electo, Alvarado requiere 29 votos por parte de los diputados. ¡Cada vez más cerca el 1 de mayo! Rodrigo Arias Sánchez enfrenta una situación compleja en su búsqueda por mantenerse al frente de la presidencia. De hecho, reconoce que no cuenta con el respaldo total de los 19 votos de su bancada. Cabe destacar que este lunes, se dio a conocer que los diputados liberacionistas Montserrat Ruiz y Gilbert Jiménez, según las propias palabras de Arias, no estarían respaldando su candidatura. Tras la situación, Arias manifestó que “Voy a hacer un esfuerzo esta semana para ver qué puedo consolidar en las otras fracciones. La campaña electoral del 2026 ya entró en la Asamblea, lo que produce que los partidos tengan otros intereses”. A pesar de haber obtenido un amplio apoyo en sus dos primeros años, el escenario para su tercer mandato es completamente distinto. Además, información extraoficial revela que cuatro fracciones han expresado la necesidad de un cambio y una renovación en la presidencia del Congreso, aunque aún no han presentado formalmente candidatos. Por su parte, Arias justifica esta situación señalando que la campaña para las elecciones de 2026 ya ha comenzado, lo que influye en las decisiones de las diferentes fracciones.