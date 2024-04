Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no se guardó nada y señaló que el diputado Eliécer Feinzaig Mintz mintió en unas de las declaraciones brindadas en la Asamblea Legislativa.

Así mismo, Chaves se refirió acerca de la situación que fue cuestionada por el diputado acerca de la compra de la casa del presidente Rodrigo Chaves.

“Lo que más me duela es que usted mienta descaradamente diciendo que yo compré mi casa en efectivo, usted es un mentiroso, yo pague mi casa con un cheque de una cuenta personal de estados unidos de recursos que se sabe de donde provienen y son transparente. He sido ordenado con mi dinero y he tenido la bendición de trabajar bien” comentó.