Redacción – DEKRA realizará cambios en sus horarios, debido a los racionamientos de electricidad que se presentarán en los próximos días en diferentes partes del territorio costarricense.

Este horario especial estará vigente para la próxima semana, del lunes 13 de mayo al viernes 17 de mayo.

En el caso de la estación de DEKRA en el sector de Guápiles, el nuevo horario será de 6:00 am a 10:00 pm, de 3:00 pm a 5:00 pm no se podrá atender.

En la estación de DEKRA de Limón se estará laborando en un horario de 6:00 am a 10:00 pm, de 3:00 pm a 5:00 pm no se podrá atender.

Por su parte, en la sede de Pérez Zeledón el horario será de 9:00 am a 10:00 pm, de 6:00 am a 9:00 am no se atenderá.