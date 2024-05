Marco Vázquez le tiró con todo a Soto

Redacción- El presidente de Herediano, Jafet Soto, fue criticado por Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, por lo que sucedió con el jugador rojinegro Kevin Cabezas.

Según la Liga, Soto agredió verbalmente a Cabezas después de que el jugador erizo fuera expulsado después de una fuerte entrada al volante de Orlando Galo.

«Tengo 25 años de andar en esto. De hecho, mi papá me llevó al Estadio Nacional y en ese momento estaban de moda, las bolsas de orines. Me acuerdo de que nos pasó una bolsa volando y me dijo que eso pasaba siempre, que era normal. Luego empecé a normalizar algunas conductas y cuando ingresé a la dirigencia de alguna forma, equivocadamente, normalicé eso. Ahora la FIFA, nos está diciendo con protocolos que no es normal faltar el respeto, pero el fanático lo sigue haciendo. Hay pachuquismo todavía y se dan estas cosas.

Ahora, cuando usted recibe eso, como jugador, esa falta de respeto de un miembro de la Federación, un miembro no cualquiera, uno de la Federación, presidente de un club y presidente de una Comisión, dígame, cómo se puede sentir ese jugador, sus expectativas, de llegar alguna vez por optar para una selección nacional, hoy es Kevin… ¿Y mañana?», comentó Marco Vásquez a Teletica Deportes Radio.

Según Vásquez, Jafet informó a Cabezas que su calidad es deficiente y por lo tanto, no fue contratado en Herediano.

Eso sí, Jafet insistió en que no le dijo que no lo contrató por malo, como comunicaron en Alajuelense.