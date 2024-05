Redacción – En horas de la mañana de este lunes se dio un nuevo lamentable femicidio, en esta ocasión en Colonia Puntarenas de Upala. Al parecer el sospechoso es un árbitro aficionado y peón de construcción.

Según se indica en la versión dada por el OIJ, la victima de apellido Rodríguez fue atacada con una piedra y un cuchillo delante de la madre y un hijo de la ofendida.

Los hechos se dieron luego de que Marisol Rodríguez Cordero regresara de dejar a una de sus hijas en la escuela cuando el hombre la agredió dentro de su casa.

“Ella trató de huir y se tropezó en el muro, ahí está el charco de sangre, él la agredió con una piedra y se la reventó en la jupa, solo estábamos ella y yo, me agarró a mi nieto del pescuezo, no tiene corazón ese es un animal, es una bestia, no tiene nombre de persona”, dijo Bertirla Cordero Rivera, madre de la víctima a Telenoticias.

El sospechoso de cometer el femicidio se encuentra bajo las órdenes de la Fiscalía de Upala y en las próximas horas se dará a conocer las medidas cautelares.