Redacción – Una familia relató su difícil momento en la Clínica Marcial Fallas, ya que aseguran que un paciente falleció en el centro medico luego de que le negaran la atención médica.

Zulema Hernández madre de Alfonso de 34 años, alega que los médicos se negaron a atender a su hijo pese al mal estado de salud en el que se encontraba.

“Yo le dije doctora, vea, yo necesito que usted pueda ver a mi hijo, yo lo veo muy mal, él tiene desde ayer así, ahora lo veo peor, atienda a mi hijo por favor”, reveló a Telenoticias.

Hernández cree que los médicos y administrativos de la Clínica no lo quisieron atender por no contar con seguro “Mi hijo ahí en las sillas se está muriendo, y ella me dijo: ‘eso no es problema mío, vaya a la administración si quiere’, entonces yo me volví a ir a la administración y le dije a la secretaria y las mismas palabras me dijo, que no se podía atender a nadie, entonces yo le dije como humana, entonces señora si alguien no tiene seguro se va a morir”, reveló.

Ante la no atención médica, la madre tomó la decisión de regresarse hasta su casa, lugar donde falleció su hijo.

“Entonces agarré a mi hijo, lo saqué a la silla de ruedas, ahí al parqueo, llamé a uno de esos taxis que hay ahí, cuando llegamos a la casa lo senté y le estaba poniendo las pantuflas, lo sentí muy frío, le dije que le iba a dar café para reanimarlo, cuando meto la taza al microondas y veo que mi hijo pega un grito y queda con los ojos en blanco, me da la impresión de que es una convulsión entonces yo llego y le doy palmadas en la cara para que pueda volver, según yo, lo muevo lo sacudo, pero no reaccionaba, él en frío, yo le decía que no se me muera, que no se me muera, por qué esa doctora no lo vio, por qué dijo que no era problema de ella”, reveló a dicho medio.

El paciente falleció el día de su cumpleaños producto de un paro cardiaco y ahora la familia pide que se investigue lo que ellos consideran una negligencia médica “Mis hijas, mis yernos y amigos, algo de familia íbamos a reunirnos, él me dijo que su regalo más lindo de cumpleaños era estar acá con nosotros, los paramédicos me dijeron que si le hubieran hecho la glicemia estaría aquí vivo, pero no quisieron atender a mi hijo, no les dio la gana, hago un llamado para que las autoridades vean esta negligencia médica, ninguna persona, aunque no tenga seguro no puede quedarse sin atender”, sentenció la madre.

En el centro medico revelaron que al paciente se lo tomaron los signos vitales y que luego fue clasificado por un médico.