Barrantes no se guardó nada para Robert Garbanzo

Redacción- El experimentado volante rojinegro, Michael Barrantes no se guardó nada ante Herediano y ante Robert Garbanzo, al decir que ya saben como son cuando pierden un partido.

Barrantes, comentó que de los penales que no les pitaron los florenses no dijeron nada, ya que ellos siempre se ponen a hablar cada vez que pierden.

Además, agregó que pierdan o empaten los rojiamarillos siempre salen disconformes y por esa razón siempre buscan hacer su juego mediático.

«De los penales me imagino que no hablaron, yo no me voy a meter en el juego de ellos, si ellos hubieran ganado el partido igual salen disconformes, si hubiéramos empatados también salen disconformes, ya sabemos cómo es el juego de ellos cuando terminan los partidos.

Estoy tranquilo, siento que hicimos un gran partido, salimos satisfechos y contentos», afirmó Michael Barrantes.

🤷🏻‍♂️ “De los penales me imagino que no hablaron, ya todos sabemos cómo es el juego de ellos”, Barrantes. pic.twitter.com/cssohF1tqi — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 16, 2024

Seguidamente, resaltó que todos ya saben como es el juego de ellos cuando terminan los compromisos, por lo que él no cae en las provocaciones del Team.

Finalmente, Barrantes cerró diciendo que están tranquilo, felices y satisfechos por el resultado, aunque saben que es una pequeña ventaja.