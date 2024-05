Redacción – Tras una serie de aplazamientos finalmente Rafael Ángel Zamora Fernández, presidente de la Corporación Pedregal y José Alfredo Sánchez, presidente de la Constructora MECO S.A asistieron a la Comisión Especial de Infraestructura.

Ambos empresarios fueron llamados en el marco de la investigación sobre las posibles irregularidades en el proceso de contratación por emergencia para la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, ubicado en Liberia.

El presidente de la Corporación Pedregal, Rafael Ángel Zamora Fernández, indicó que le mencionaron al anterior jerarca del MOPT, Luis Amador, varias opciones para atender la problemática del aeropuerto, sin embargo, estas no fueron atendidas, por lo que las obras pasaron de 17 millones a 40 millones de dólares como se licitó finalmente.

“Insistieron e insistieron en lo que habían determinado que era lo que había que hacer, de echo creo que en ese momento ya están pidiendo algunos cambios porque no tiene razón de ser como se proyectó esto y el costo que genera al ser un proyecto tan caro y el riesgo que significa no terminar a tiempo por las multas que hay que creo que son cerca de los 200 mil dólares diarios y si por alguna razón cuando cae el avión hay problemas con la capa que se acaba de poner eso yo no quiero ni imaginármelo cuanto van a ser los daños y los costos” aseguró.