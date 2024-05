Redacción: La joven Nancy Chacón tiene ya casi 50 días de desaparecida, ella salió de su casa el 24 de marzo, con rumbo a una fiesta en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, y desde entonces no ha regresado.

Aunque el caso está en manos de la oficina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Fortuna, la falta de testigos y las características del área donde se perdió el rastro de Nancy han complicado el avance de la investigación.

El medio Teletica.com, consultó a Rándall Zúñiga, director del OIJ, y confirmó que precisamente un equipo de San José brindará apoyo para agilizar los avances.

«Este lunes revisamos detenidamente el caso y decidimos ofrecer asistencia con un equipo especializado de San José», mencionó el jerarca.

Alejandro Chacón, hermano de la muchacha pide respuestas a las autoridades, porque, según dice, “no es posible que ya pasó más de un mes y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no sabe nada de su paradero”.

“Realmente queremos saber si están buscando a mi hermana, ella merece ser encontrada y, a 36 días de la desaparición, no puede ser posible que las autoridades no saben nada al respecto. El OIJ nos dijo que han barrido con perros un proyecto hidroeléctrico en Peñas Blancas de San Ramón, en Alajuela, pero aparte de eso no nos han dicho más nada”, comentó Chacón.

Nancy Margot Chacón Jiménez, le indicó a una de sus hijas que iría a un baile en La Fortuna y salió en su carro, un pick-up con placa CL161323, el cual, hasta el momento, tampoco ha sido ubicado.

Investigación policial

En cuanto al progreso de la investigación, el jefe policial expresó satisfacción con la dirección que lleva. Sin embargo, reconoció la complejidad del caso al afirmar: “Cada desaparición presenta circunstancias únicas”.

Sus familiares, así como sus tres hijas de 9, 4 y 2 años, aún no saben dónde está.