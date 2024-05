Redacción – El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, en su mensaje de respuesta tras la rendición de cuentas del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, le indicó que él sigue dispuesto al diálogo.

“Yo, señor presidente, no he permitido que las diferencias me impidan la escucha respetuosa y llegar a acuerdos por el bien común. En el inicio del tercer año de gestión, sigo abierto al diálogo y le extiendo, a pesar de todo, una vez más, mi mano” agregó.