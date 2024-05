Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en su rendición de cuentas ante los diputados en la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo, les pidió a los diputados que trabajen fuerte para el pueblo.

El mandatario de la República, les solicitó que trabajen en los temas que son prioridad para la población.

Así mismo, Chaves recalcó que la población no se encuentra satisfecha con las labores realizadas por los diputados y diputadas.

“El pueblo de Costa Rica los mira con atención y más de un ochenta y cinco por ciento opina que ustedes no están sacando la tarea. Como ciudadano y patriota me duele y me preocupa que el Congreso esté entre las instituciones peor calificadas por la ciudadanía” expresó.