Redacción –La diputada Vanessa Castro, del partido Unidad Social Cristiana, en la sección «Así Piensa» de la Asamblea Legislativa, destacó que se encuentra a favor de la figura del referéndum.

Sin embargo, Castro señaló que no le parecen los temas propuestos en la Ley Jaguar.

“No me parece los temas propuestos por en la Ley Jaguar, me parecen que quitan controles y no es lo adecuado” comentó.