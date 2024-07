Redacción- Grandes noticias para Costa Rica. En el primer trimestre de este año, se logró alcanzar una cifra récord en inversión extranjera en el país.

Los movimientos de inversión extranjera directa (IED) han presentado un aumento del 42% durante el primer trimestre del 2024, con referencia al año anterior, alcanzando una cifra histórica de US$ 1. 188,9 millones, con una diferencia de US$ 349,7 millones.

Datos suministrados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) establecen que este es el mayor nivel registrado en dicho periodo.

Según el BCCR, la inversión extranjera directa fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) presentó un aumento de gran valor ya que paso de una cifra negativa de US$ -14,4 millones en 2023, a un US$ 49,6 millones el 2024, dando un aumento de US$ 64 millones en las inversiones ejecutadas en estas zonas del país.

«Estas cifras de crecimiento de un 42% en la lED con respecto al mismo periodo del año anterior y las mayores registradas durante un primer trimestre nos confirman que hemos tomado las decisiones correctas y reflejan el excelente desempeño de PROCOMER como agencia oficial para la atracción y promoción de inversiones. Vamos por buen camino en nuestro objetivo de llevar más oportunidades de empleo a todo el país, generar encadenamientos productivos y transferencia de conocimiento.» señaló Manuel Tovar, Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX).

El desglose de los datos por régimen, la IED durante el primer trimestre del ano destinó el 61,5% a zonas francas, el 13,5% a empresas del régimen definitivo, el 12,1% a turismo, el 6,6% al sector financiero, el 6% al sector inmobiliario y el 0,2% al perfeccionamiento activo. En comparación con el primer trimestre de 2023, el mayor aumento que se dio, fue registrado en las empresas regulares, con un incremento de US$ 58,5 millones a US$ 160,6 millones en 2024, una diferencia de US$ 102,1 millones y las zonas francas también presentaron un aumento de US$ 91,1 millones.

El sector de manufactura representó el 49,4% del total, el sector servicios el 16,1%, sector turismo el 12,1%, comercio 7,3%, el sector financiero 6,6 %, inmobiliario el 6%, agricultura 2,1 % y agroindustria el 0,3%. La totalidad de sectores experimentaron incremento significativo en comparación con el 2023, predominado un 133% en turismo, un 62% en servicios y un 59% comercio.

En origen a la inversión, Estados Unidos mantiene la primera posición, presentando el 73% del total percibido durante el primer trimestre del 2024, seguido de Colombia y México con 4% y Suiza y Brasil con 3%.

Asimismo los datos publicados por el BBCR, reportan un ajuste a la baja en el total de los flujos de inversión del 2023, estableciéndolo en US$ 3.788,2 millones, y no el monto que anteriormente se había reportado de US$ 3.91,4 millones.